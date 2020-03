En de genomineerden zijn… Op 30 maart worden opnieuw de Oostende Awards uitgedeeld Leen Belpaeme

02 maart 2020

15u58 0 Oostende De Oostende Awards worden dit jaar al voor de derde keer uitgereikt. Net als vorige jaren zijn er zeven categorieën. Het comité achter de Oostende Awards heeft dit jaar wel gezorgd voor meer verscheidenheid.

In totaal kwamen er 800 inzendingen binnen voor de Oostende Awards, daarnaast ging het comité van de Oostende Awards ook op zoek naar opmerkelijke kandidaten. Uit een lijst werd telkens met een externe jury een selectie van genomineerden samengesteld. Er zijn in totaal zeven categorieën. Zo worden zaken in de kijker geplaatst die in 2019 extra hebben ingezet op beleving. “Het kan daarbij gaan om beleving op vlak van de etalage, via sociale media of andere innovatieve manieren om interactie met de klanten te creëren”, zegt Koen Lenoir. Daarnaast wordt ook de meest innovatieve horecazaak, de starter, renovatie en nieuwbouw van het jaar in de bloemetjes gezet. Voor deze twee laatste categorieën werd samengewerkt met een jury van architecten van buiten Oostende. Tenslotte wordt ook nog een bedrijf van het jaar en een persoonlijkheid van jaar gekozen.

“We hebben dit jaar iets meer oog gehad om voor een diversiteit te zorgen. Zo is slechts één zaak twee keer genomineerd. We hebben ook bewaakt dat minder bekende zaken een kans maken”, licht organisator Serge Gobin toe. De uitreiking gebeurt op 30 maart met een gala in het Kursaal van Oostende. “We zullen opnieuw voor een kwaliteitsvolle avond zorgen. We hebben de voorbije jaren al veel geleerd”, vertelt voorzitster Veronique Misseghers. De presentatie de avond zelf ligt in handen van Virginie Claes. Tijdens de Oostende Awards wordt ook de Gouden Zandkorrel en de trofee voor de Stadsfiguur uitgereikt.

Hieronder vind je alle genomineerden:

Beleving:

FRENCHETTE Gastro Bar – Madridstraat

ICONS Herenmode – Leopold II Laan

B&M Optiek – Sint-Petrus-en-Paulusplein

MENZ. & KIDZ OOSTENDE – Jozef II-straat

SPEGELAERE versmarkt – Torhoutsesteenweg

MODEST – Torhoutsesteenweg

Meest innovatieve horecazaak:

Resto MARINA Hendrik Baelskaai

BAR DES AMIS Langestraat

ALBRECHT food & koffiebar Hertstraat

LIZETTE koffie – en soepbar Christinastraat

FRENCHETTE Gastro Bar Madridstraat

Rhummerie LOUIS Langestraat

Award voor Starter:

AEROCIRCULAR ontmantelingsbedrijf – Rolbaanstraat

ARVA Media videoproducties – Gistelsesteenweg

Video Ventoux videomarketing – Muscarstraat

ZAZ Cuisine restaurant – Van Iseghemlaan

C-Hotels Cocoon – Van Iseghemlaan

S and More Interieurarchitectenbureau- Spoorwegstraat

Award Renovatie:

Hotel MONARC – Koningsstraat

GETAWAY Studios – Van Iseghemlaan

LOLOTTE kids conceptstore – Christinastraat

FAVOR’ ITE DANCE SPOT – Manestraat

LOTUS Garage – Joseph Plateaustraat

JERO Design juwelier – Christinastraat

Award Nieuwbouw:

De FoodBox – Generaal Jungbluthlaan

Van Huele nv bouwbedrijf – Zandvoordestraat

O’SEA – Immobel – Troonstraat

De Drie Platanen woonzorg – Nieuwpoortsesteenweg

NSAC – North Sea Aviation Center – Nieuwpoortsesteenweg

DE BOEG sociaal woonproject – Golvenstraat

Award voor Bedrijf van het Jaar:

GEO XYZ metingen en logistieke steun – Sloepenlaan

FIDES Petfood diervoederfabrikant – Solvaylaan

Vastgoed DEGROOTE – Troonstraat

D – GLASS glascentrale – Heerweg

FITCO – ZARGAL technisch textiel – John Cordierlaan

REVI FOOD voedingsbedrijf – Vismijnlaan

Groep VERSLUYS project ontwikkelaar – Zandvoordestraat

Award voor Persoonlijkheid van het Jaar:

Hermes Oostende Volleybal – winnaar Beker van België 7 de maal

Ostend Night Run Rotary Club TER STREEP C

Reginald Moreels Dokter in Oost-Congo, Topdokters VIER

Heidi Lenaerts Klara Radio presentatrice – blogger

Sebastien Dewaele Preuteleute – Acteur

Marcel Buelens CEO Luchthaven Oostende-Brugge

Simon De Gendt Wereldkampioen zeilen

Bart Versluys Bouwpromotor – TopOndernemers VTM

Jan Mortelmans DJ Tomorrowland – Ostend Beach

AZ Damiaan Winnaar Kortom Award Social Profit