Elke week opnieuw auto’s getakeld voor markt op Mijnplein: teller staat inmiddels op 150 stuks Bart Boterman

24 augustus 2019

17u03 0 Oostende Afgelopen donderdagmorgen zijn opnieuw 16 auto’s getakeld op het Mijnplein in Oostende, om plaats te ruimen voor de wekelijkse markt. Dat brengt het totaal sinds het begin van het jaar op liefst getakelde 150 voertuigen, meldt de politie. Elke week opnieuw mispakken auto-eigenaars zich. “Nochtans staat het parkeerverbod vanaf middernacht tot donderdagnamiddag duidelijk aangegeven", zegt korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politie.

Het is een wekelijks gegeven geworden op de bovengrondse parking van het Mijnplein, met uitschieters in de zomermaanden. Afgelopen donderdag nog 16 getakelde voertuigen, de week ervoor liefst 36 stuks. “Wanneer marktkramers aankomen op het Mijnplein, blijken er haast wekelijks voertuigen in de weg te staan. Dan bellen de marktkramers onze interventiedienst. Eerst proberen we de eigenaars te verwittigen om hun auto zo snel mogelijk te verplaatsen. Lukt dat niet, moeten we overgaan tot takeling omdat de markt anders niet kan doorgaan", legt de korpschef uit.

Duidelijke signalisatie

“Nochtans staat de signalisatie duidelijk aangegeven bij de ingangen van de bovengrondse parking. In vier talen zelfs. Toch laten nog velen, vaak toeristen, zich vangen. Maar af en toe zit er ook een Oostendenaar tussen”, aldus de korpschef. Foutparkeren levert een GAS-boete van 58 euro op. En daar kunnen nog hoge takelkosten bijkomen. “Tussen het bestuur en de takeldiensten zijn vaste tarieven afgesproken om een wildgroei te vermijden. De takelkosten kunnen variëren tussen de 60 en 250 euro, afhankelijk van het tijdstip en het type voertuig”, aldus de korpschef.

Ongenoegen

Veel bestuurders die plots hun wagen niet meer terugvinden, uiten wel eens hun ongenoegen ten aanzien van de politie. “Begrijpelijk, want leuk is het niet. We kunnen alleen maar aanraden om goed uit te kijken alvorens de wagen ergens achter te laten. De wekelijkse markt kan nu eenmaal niet wijken voor achteloze bestuurders”, besluit de korpschef. De teller sinds het begin van het jaar staat op precies 150.