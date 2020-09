Elk gezinshoofd krijgt 60 euro Oostendebon, dus ook singles: “Het leven is sowieso al duurder voor alleenstaanden” Leen Belpaeme

29 september 2020

09u33 0 Oostende De gemeenteraad heeft het reglement van de Oostendebon goedgekeurd. Elk gezinshoofd in de stad - en ook wie single is - krijgt, in het teken van het herstelplan na de coronacrisis, zo'n bon van 60 euro. Die moet uitgegeven worden bij lokale handelaars die zich eerst moeten registreren.

Het reglement werd maandagavond voorgelegd aan de gemeenteraad in Oostende. Daaruit bleek dat het stadspersoneel en personeelsleden van aanverwante stadsorganisaties zoals Toerisme Oostende of het Economisch Huis een extra bon van 40 euro zullen krijgen. Die maatregel komt er omdat enkele activiteiten voor het personeel weggevallen zijn.

Oppositieraadslid Nancy Bourgoignie (sp.a) vroeg zich ook af wat er gebeurt met het geld dat niet gebruikt wordt. “In de aankondiging van het herstelplan werd meegegeven dat mensen het bedrag zouden kunnen doneren aan sociale organisaties. In het reglement staat weliswaar niet opgenomen of dat nog mogelijk is en naar wie dat budget dan gaat.” Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zal het geld dat niet opgebruikt wordt naar sociale projecten van de stad vloeien. “We zullen nog definiëren waarvoor dit geld kan gebruikt worden.”

3 miljoen euro

Bourgoignie wilde ook weten waarom elk gezin, ongeacht het aantal leden, 60 euro krijgt. “Het was een bewuste keuze van dit schepencollege om 60 euro toe te kennen per gezinshoofd. Je kan de discussie altijd voeren. Er zijn enorm veel singles die geen gezin hebben in onze stad en er ook alleen voor stonden tijdens de lockdown. Voor hen is het al veel duurder om te leven in totaliteit. We hebben daarom beslist om geen onderscheid te maken tussen grote en kleine gezinnen. Op die manier zijn de singles in onze stad op een correcte manier bediend en krijgen ze niet minder dan een gezin.”

De maatregel zal de stad naar schatting 3 miljoen euro kosten. “Ik vind het een goed principe, maar de burgers mogen gerust weten dat we 3 miljoen euro in de lokale economie pompen”, zei Bourgoignie.

De Oostendebon belandt normaal gezien halfweg december in de brievenbus.