Elektrische sproeiwagen houdt zeedijk en winkelstraten van Oostende proper Leen Belpaeme

31 juli 2020

11u54 0 Oostende Stad Oostende heeft een nieuwe sproeiwagen in gebruik genomen. Het voertuig, dat onder meer wordt ingezet voor het reinigen van de zeedijk en de winkelwandelstraten, is elektrisch aangedreven en dus een stuk milieuvriendelijker.

“We werken elke dag opnieuw hard om de stad net te houden. Vroeger werd de brandweer wel eens gevraagd om de zeedijk schoon te spuiten. Dat kan nu niet meer. Dus is het niet meer dan normaal dat we investeren in goed materiaal waarmee we de tientallen medewerkers van de stad, die dagelijks instaan voor nette Oostendse straten, goed ondersteunen. Deze sproeiwagen wordt bovendien elektrisch aangedreven, wat een stuk milieuvriendelijker is”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe.

Het sproeitoestel zal voortaan dagelijks worden ingezet om de binnenstad, de winkelwandelstraten, zeedijk en kaaien met hoge druk te reinigen.

Het voertuig kan 1.550 liter water vervoeren en heeft een werkingsautonomie van 8 uur. De sproeiwagen is 30 procent stiller dan de conventionele verbrandingsmotoren en stoot geen schadelijke stoffen uit. Op die manier bespaart de stad bovendien zo’n 90 procent op brandstofkosten.