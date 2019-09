Eindejaarsconference van komiek Mohsin Abbas krijgt tweede voorstelling Timmy Van Assche

07 september 2019

17u43 0 Oostende Er komt een tweede voorstelling van de eindejaarsconference van stand-upcomedian Mohsin Abbas op zaterdag 21 december. De show van de Oostendenaar in comedyclub Rid’o op vrijdag 20 december was in één dag uitverkocht.

Eerder deze week kon je hier al lezen dat Mohsin Abbas, komiek en gemeenteraadslid, zijn eigen eindejaarsconference aankondigde. “Daarin heb ik het alleen maar over Oostende. Er zijn zoveel onderwerpen die aan bod kunnen komen, dat je er een volledige show kan aan ophangen”, klonk het. Maar één dag na de publicatie van het artikel, waren alle zeventig tickets de deur uit. Daarop werd een extra datum op de kalender geprikt, een dag na de eerste voorstelling. “Ik kon alleen maar dromen dat mijn eerste conference over Oostende uitverkocht zou geraken", reageert Mohsin. “Dat er nu al een tweede show komt, stemt me ongelooflijk fier. Als ook de tweede show een volle zaal lokt, zal ik nog een nieuwe datum moeten vinden voor een derde voorstelling.” Tickets zijn verkrijgbaar bij comedyclub Rid’O op het Leopold I-plein en kosten 12 euro. De opvoering bijwonen kan vanaf 19 uur.