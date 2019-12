Eerstelijnszone Oostende-Bredene van start: “Positief voor inwoners met zorgvragen” Leen Belpaeme

30 december 2019

13u12 0 Oostende De Eerstelijnszone Oostende-Bredene (ELZ OB) is na een voorbereiding van meer dan een jaar officieel opgericht. Het is een samenwerkingsmodel van hulpverleners, diensten en de lokale besturen om beter te kunnen inspelen op zorgvragen van patiënten.

In Vlaanderen zijn 60 Eerstelijnszones opgericht, waarvan 12 in West-Vlaanderen. Dr. Raf Langenaekens, voorzitter van de ELZ OB, is tevreden en hoopvol. “Alle partners hebben het afgelopen jaar heel hard naar dit moment toegewerkt. Dit is een dynamisch team dat voor alle inwoners van Oostende en Bredene toegankelijke en kwalitatieve zorg wil bieden. Dat zoveel betrokkenen in onze regio de handen in elkaar slaan, is uniek.” De komende maanden en jaren zal het ambitieuze beleidsplan van de ELZ OB in concrete acties worden omgezet. Ook het CAW was van nabij betrokken bij de opmaak van het plan. “Er is momenteel veel aanbod voor mensen met zorgvragen, maar dat is vaak ook heel versnipperd en complex. Daarom zetten we mee onze schouders onder het Geïntegreerd Breed Onthaal”, zegt Tine Wyns, personeelsdirecteur van het CAW Noord West-Vlaanderen.

Zwaarlijvigheid, hart- en vaatziekten

De focus wordt op een aantal andere thema’s gelegd. “Voorkomen is beter dan genezen. Toch merken we dat problemen als suikerziekte, zwaarlijvigheid, luchtwegproblemen en hart- en vaatziekten sterk toenemen. Door grote nationale preventiecampagnes lokaal in te passen, hopen we een kentering te kunnen teweegbrengen”, zegt Dr. Raf Langenaekens. Bijkomend zal er ook aandacht zijn voor de problematiek van betaalbare gezondheidszorg, waarbij de Eerstelijnszone zowel de hulpverlener als de patiënt beter zal informeren over systemen om de kostprijs te drukken.

Alle info via www.eerstelijnszoneoostende-bredene.be.