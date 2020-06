Eerstejaars De Zonnebloem in quarantaine na coronabesmetting bij medescholier Leen Belpaeme

19 juni 2020

17u11 0 Oostende De leerlingen van een klas uit het eerste jaar van freinetschool De Zonnebloem moeten twee weken in quarantaine, nadat een kind positief heeft getest op Covid-19. Volgens algemeen directeur Chris Vandecasteele van scholengroep Stroom zijn er al enkele coronabesmettingen geweest bij verscheidene scholen. “Door de klasbubbels blijft de impact telkens beperkt tot de klas zelf.”

Doordat de hele klas tot 30 juni in quarantaine moet, missen de kinderen zo het einde van het schooljaar. “De kinderen zullen nog online herhaaloefeningen krijgen. Doordat we op het einde van het schooljaar zitten, moet er niet meer zoveel leerstof gegeven worden. We zullen ook voor een mooi afscheid online zorgen”, geeft algemeen directeur Chris Vandecasteele mee. Ook de juf moet in quarantaine. “Zij zal aan de huisarts vragen om zich te laten testen. Als dit negatief is, kan zij terug aan de slag op school.” Het kind in kwestie kwam overigens slechts één dag naar school sinds de heropstart. Broers en zussen van de leerlingen uit de getroffen klas mogen wel nog naar school komen.

Ook in Ensorinstituut en Vesaliusinstituut

Volgens de directeur van scholengroep Stroom, met 16 basisscholen en 8 secundaire scholen, is er geen reden tot paniek. “We zien dat de besmetting meestal beperkt blijft tot die ene leerling. De voorbije weken waren er al positieve gevallen in het Ensorinstituut, in het Vesaliusinstituut en in Ons Huis in De Haan. Door de klasbubbels kunnen we telkens snel ingrijpen en moet enkel die klas in quarantaine voor twee weken. Het is daardoor wel een goed systeem. We zien meestal ook dat de klasgenoten geen symptomen ontwikkelen. Zo bleken de gezinsleden van een besmet kind zelf geen corona te hebben.”

Of de klasbubbels volgend schooljaar terugkeren, is voor Vandecasteele nog koffiedik kijken. “De klasbubbels hebben zeker hun voordelen, maar die zijn nu nog beperkt tot 14 leerlingen en dat brengt praktisch wel heel wat moeilijkheden met zich mee.”