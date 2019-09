EERSTE SCHOOLDAG. Vliegende start voor ‘high school’ Athena met maar liefst 1.420 leerlingen Timmy Van Assche

02 september 2019

16u53 0 Oostende 2 september betekent voor de twee Oostendse athenea niet alleen de start van het nieuwe schooljaar, maar ook van een gloednieuw project. ‘Athena’, zo heet de intensieve samenwerking om jongeren klaar te stomen voor hogere studies.

Atheneum Pegasus in de Steensedijk is voortaan de thuis van scholieren van het eerste tot en met het vierde middelbaar. De derde graad, het vijfde en zesde jaar dus, trekt naar het atheneum Centrum in de Leon Spilliaertstraat. Samen vormen ze ‘Athena’, zeg maar een ‘high school’. “Van het eerste tot en met het zesde jaar tellen we meteen 1.420 leerlingen”, zeggen directeurs Jean Surmont en Berlinda Willaert. “375 daarvan zitten in derde graad. Er is ook nog een derde campus in de Schapenstraat, Olympus. Daar zitten onder andere de leerlingen die Edusport volgen en de TSO-opleiding in samenwerking met het Atlas atheneum van Gistel. Het leerlingenaantal hier is verdubbeld naar zo’n 125 jongens en meisjes.”

Wat is nu het doel van de ‘high school’? “De leerlingen van de derde graad worden er grondig voorbereid op het hoger onderwijs, in samenwerking met hogescholen Howest en Hogent en de universiteiten van Gent en Brussel. In het vijfde jaar worden infomomenten en kennismakingen georganiseerd, in het laatste jaar focussen we op praktijk met workshops en voorbereidende cursussen. De hogere onderwijsinstellingen komen ook in Oostende les geven.” Om dit allemaal mogelijk te maken werd de schoolinfrastructuur onder handen genomen: de Beeldengang en de studiezaal zijn opnieuw ingericht, een eerste labo is vernieuwd en de fietsenstalling wordt onder handen genomen.