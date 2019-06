Eerste rapport over Noordzee: nog genoeg garnalen om een tomaat te vullen, maar hoe lang nog? ‘Goud van de Noordzee’ verdwijnt door opwarming, exoten komen steeds vaker voor Leen Belpaeme

00u01 0 Oostende De Noordzee zit nog steeds vol grijze garnaal, maar door het warmere water neemt het aantal af. Er zitten nu vijf keer minder garnalen in de branding en vijf keer meer – giftige - pietermannen. Dat blijkt uit het eerste rapport ‘Hoe is de Noordzee eraan toe?’

De Noordzee is de voorbije halve eeuw met 1,7 graden opgewarmd. Daardoor trekken koudwatersoorten als garnalen weg en neemt het aantal exoten toe. Dat zijn dieren en planten afkomstig uit de Atlantische Oceaan of zuidelijker. Voorlopig nog blijft de garnaal de talrijkste soort in de branding. Op twee staat de zeedruif - een kamkwal - en op drie de kleine heremietskreeft.

Prijs

Het aanbod aan garnalen schommelt van jaar tot jaar. Momenteel zitten er volgens kustvissers enorm veel garnalen in de zee. “Vorig jaar kostte een kilo garnalen nog 25 euro omdat we toen 20 kilo garnalen opvisten in 12 uur terwijl je nu 5 à 6 euro betaalt omdat we 150 kilo naar boven halen in 12 uur tijd. Er is een overcapaciteit”, zegt reder Luc Bogaert.

Volgens Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee maakt de soort grote bokkensprongen. “Garnalen zijn een kortlevende soort die heel snel van veel naar weinig kan evolueren. Onze bevindingen zijn ook in de lijn van andere onderzoeken. “, zegt Seys. Kunnen we over tien jaar nog onze tomate crevette eten met garnaaltjes uit de Noordzee. Volgens de specialisten is het moeilijk te voorspellen of de soort binnen enkele decennia verder zal wegtrekken naar koudere wateren. “We kunnen hierover geen voorspelling maken.”