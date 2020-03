Eerste onderdelen van windmolenpark SeaMade gelost in Haven Oostende Leen Belpaeme

26 maart 2020

14u49 8 Oostende Otary is in de haven van Oostende gestart met de installatiewerken van het tot nu toe grootste windmolenpark voor de Belgische kust.

Woensdagnamiddag werden de eerste zes torenelementen van het SeaMade offshore windpark gelost op de REBO-terminal. Deze onderdelen zijn geproduceerd in Noord-Spanje en vanuit de haven van Aviles aan boord van het speciale schip Rotra Vente verscheept. Via het speciaal daarvoor voorziene RORO-ponton (roll on roll off) werden de zware elementen gelost en op de REBO-terminal geplaatst. In de komende maanden zullen Rotra Vente en het zusterschip Rotra Mare alle windturbinecomponenten, in totaal 58 gondels, 174 torendelen en 174 bladen, voor het SeaMade offshore windpark verschepen vanuit verschillende sites naar de REBO-terminal in Oostende.

58 windturbines

Op de REBO-site in de Oostendse haven vindt de pre-assemblage van de torenonderdelen plaats en wordt het het installatieschip ‘Apollo’ ingeladen. Het schip vaart van Oostende naar de offshore-sites van SeaMade om de windturbines op de funderingen te plaatsen. De funderingen en de offshore substations werden de afgelopen maanden al geplaatst. SeaMade is het grootste en voorlopig laatste windpark dat gebouwd wordt op de huidige windparkconcessie in het Belgisch deel van de Noordzee. De 58 windturbines met een capaciteit van 8 MW moeten voldoende elektriciteit produceren om 485.000 Belgische huishoudens van groene stroom te voorzien.

De werkzaamheden kunnen doorgaan ondanks de coronacrisis. “Ik dank uitdrukkelijk de bouwheer, haar toeleveranciers en het havenpersoneel die alles op alles zetten om in deze crisis het SeaMade project op een veilige manier te realiseren. De dienstverlening in Haven Oostende blijft verzekerd en alle veiligheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 worden strikt nageleefd”, zegt havenvoorzitter Charlotte Verkeyn (N-VA)