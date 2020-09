Eerste najaarsstorm Odette trekt vrijdag over de kust: strekdammen en staketsels alvast gesloten Bart Boterman

24 september 2020

16u15 3 Oostende De kust zet zich schrap voor Odette, de eerste noemenswaardige najaarsstorm die vrijdag over ons land trekt. Voorspellingen spreken van sterke noordwesten- tot noordenwind met pieken tot 115 kilometer per uur aan de Belgische kust. Intussen worden maatregelen genomen zoals het afsluiten van staketsels en strekdammen.

De hoge windsnelheden zouden vrijdagnamiddag ons land bereiken. Naarmate de avond nadert en vordert, neemt de intensiteit toe. Ook ‘s nachts kan het nog altijd heel hevig waaien. Weerman David Dehenauw spreekt van rukwinden tot 115 kilometer per uur met een onzekerheidsmarge van 15 kilometer per uur. In extreme gevallen kan dat dus pieken tot 130 kilometer per uur opleveren aan de kust.

Metershoge golven

Voorts worden golven van gemiddeld vier meter hoog verwacht met zelfs uitschieters van zeven à acht meter. Op volle zee voorspellen ze golven van vijf meter hoog met pieken tot tien meter hoog. Aan de kust zal de wind uit het noord-noordwesten blazen. In het binnenland raast de wind wellicht minder krachtig, met snelheden van 70 tot 90 kilometer per uur, uit het westen. Plaatselijk kunnen er felle regenbuien vallen met her en der een donderslag.

Geen overstromingsgevaar

Intussen nemen de autoriteiten aan de kust maatregelen. Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) liet weten dat de staketsels in Nieuwpoort en Blankenberge worden afgesloten vanaf vrijdagmiddag, net als de twee strekdammen in Oostende. “Maatregelen voor veerboten of het scheepvaartverkeer zijn nog niet genomen. Maar we monitoren de situatie op de voet en er kan bijgestuurd worden naar mate de intensiteit van de storm toeneemt. Van overstromingsgevaar is er geen sprake, aangezien het tijdens de storm geen springtij, maar maar wel doodtij zal zijn. Toch is er steeds kans op golfoverslag”, zegt Charlotte Devriendt van MDK. Ook de brandweerdiensten zetten zich schrap om uit te rukken.