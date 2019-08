Eerste groenten groeien volop op het dak van parkeertoren. Samentuin Torenoogst zet komend weekend de deuren open Leen Belpaeme

28 augustus 2019

15u54 0 Oostende Op de parkeertoren van de CM werden aan het begin van de zomer de eerste groenten gepland in de samentuin Torenoogst. Ondertussen staan er al pompoenen, courgetten, snijbiet, maar ook kruiden en bessen. Zo’n 30-tal mensen komen regelmatig meehelpen om de tuin te onderhouden. Komend weekend kan iedereen eens langsgaan voor workshops en rondleidingen.

De parkeertoren van het voormalige Sint-Jozefsziekenhuis wordt maar voor een klein deel gebruikt en het leek dan ook een leuk idee van Gillian Lowyck en Lore Provoost om de bovenste verdieping te gebruiken voor een samentuin. Het idee ontstond al een jaar geleden en in tussentijd werd heel wat tijd en energie gestoken in het opbouwen van het bijzondere initiatief. Eind juni kwam uiteindelijk ook de speciale aarde toe waarin groenten, fruit en kruiden konden gekweekt worden. Het project wordt gedragen door een kerngroep van 10 mensen, maar in totaal komen zo’n 30 mensen regelmatig helpen. Ook Duinhelm is elke vrijdag met een ploeg aanwezig om te helpen. “Elke zondag spreken we af tussen 14 en 16 uur om te werken in de tuin. Iedereen is dan welkom om mee te helpen. Aan het einde van middag verdelen we de oogst van de dag. Mensen die vaak komen helpen krijgen natuurlijk meer dan wie één middag komt helpen”, licht Gillian toe.

Zaterdag 31 augustus is er vanaf 16 uur een officiële opening van de samentuin Torenoogst. “We organiseren leuke workshops, rondleidingen en gaan samen koken met onze oogst. Iedereen kan een kijkje komen nemen.”