Eerste gamekamp van jeugddienst is schot in de roos: “Of dit goed idee is? Ja, want we halen gamers uit hun sociaal isolement” Timmy Van Assche

28 oktober 2019

18u02 2 Oostende Voor het eerst organiseert de Oostendse jeugddienst deze herfstvakantie een themakamp gaming. Meer dan twintig jongeren schreven zich in om vier dagen Minecraft, Fortnite of andere klassiekers te spelen. Wat de jongeren vermoedelijk thuis ook doen. Is dit een goed idee? “Door een kamp te houden voor deze doelgroep, halen we hen uit hun sociaal isolement”, legt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert uit.

Gamen is de voorbije jaren alleen maar populairder geworden. De jeugddienst speelt op de hype in met een kamp die gamende jongeren samenbrengt. Precies 21 kinderen van 12 tot 14 jaar schreven zich in. In centrum 't Bosjoenk werden verschillende computers en televisieschermen met spelconsoles opgesteld. Je kan er onder meer Super Mario, Fortnite en Minecraft spelen. Er staat ook een groot scherm, voor nog meer spelplezier, en er zijn enkele coole retrospellen voor de nostalgici, zoals Street Fighter of Mortal Kombat.

Het is zeker niet zo dat we de jongeren gewoon aan de spelcomputer zetten. We hebben samen met de animatoren een compleet programma uitgewerkt. Zo gaan we ook lasershooten in het park. Dit is een écht vakantiekamp met online en offline activiteiten Sam Matton

Sociale vaardigheden

“Hoewel gamen een enorm populaire hobby is, zijn er voorlopig weinig initiatieven die hierop inspelen”, zegt schepen van Vrije tijd Bart Plasschaert (CD&V). Of de jongeren niet beter buiten zouden spelen? “Misschien, maar door een kamp te organiseren voor gamende jongeren halen we ze uit hun sociale isolement”, legt hij uit. “De gamers komen in een groep terecht waar ze aan hun sociale vaardigheden kunnen werken. Want we voorzien maar een beperkt aantal consoles. Zo zijn de deelnemers genoodzaakt om samen te gamen, te delen en afspraken te maken.”

Écht kamp

Sam Matton van de jeugddienst pikt in. “Het is zeker niet zo dat we tijdens dit kamp de jongeren gewoon aan de spelcomputer zetten. We hebben samen met de animatoren een compleet programma uitgewerkt. Ze maken kennis met virtual reality, we spellen klassieke bordspelletjes, gaan lasershooten in het park, zeefdrukken of spelen een quiz. Ook komt een gamestudio op bezoek die de jongeren uitlegt hoe een videospel wordt gemaakt. Kortom: dit ‘gamekamp’ is dus een écht vakantiekamp met online en offline activiteiten.”

“Oud spel blijft goed”

De organisatoren gaan ook in dialoog met de jongeren. “Zo nemen ze deel aan een enquête over hun gamegedrag, waarin ze vragen moeten beantwoorden over hoeveel en hoe lang ze gamen. We geven ze ook een vragenlijst mee om thuis met hun ouders in te vullen over gamen." En de jonge gasten zelf, die amuseerden zich alvast rot. Zoals goeie makkers Ciel Van Massenhove en Louis De Lombaerde. “We hebben ons ferm geamuseerd op de retroversie van Mortal Kombat. Het spel is oud, maar dat maakt niet uit, want het blijft een zeer goed spelletje. Thuis werd ons voorgesteld om aan het kamp mee te doen en samen spelletjes te spelen. Een topidee!”