Eerste fase sociaal woonproject WoonWel op site Baanhof geopend Timmy Van Assche

13 december 2019

18u09 0 Oostende De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel opende samen met vzw Duinhelm en het Oostendse stadsbestuur de eerste fase van het sociaal woonproject De Noverkant op de site Baanhof. Er werden 27 sociale koopwoningen, 12 huurappartementen en een gemeenschapsruimte gerealiseerd.

Al in 2012 kocht WoonWel de gronden aan in uitvoering van de sociale verplichting in het grond- en pandendecreet voor verkaveling Baanhof, nabij de Gistelsesteenweg. Het betrof 22 hectare waarbij in twee fasen sociale huisvestingsprojecten worden gerealiseerd. De eerste fase, gelegen in de Fuutstraat en Smientstraat in Stene, werd ontworpen door architecten Ampe.Trybou uit Oudenburg en gerealiseerd door aannemer Damman uit Deerlijk. Er werden 27 sociale koopwoningen, 12 huurappartementen en een gemeenschapsruimte gerealiseerd.

Begeleid wonen

“De 27 koopwoningen, die intussen allen succesvol verkocht werden, worden op de site geclusterd per drie”, zegt voorzitter van WoonWel Romina Vanhooren. “Ze beschikken allen over het nodige comfort en carport. Voor wat betreft de 12 huurappartementen is het zo dat de stad een doelgroepenplan zal ontwikkelen voor deze site. Het betreft een project waarbij mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig kunnen wonen. Het huurproject kreeg de naam De Noverkant, symbolisch gelet op de ligging aan de overkant van site De Rietmus, de residentiële afdeling van vzw Duinhelm. Tevens werd een gemeenschapsruimte voorzien die momenteel wordt verhuurd aan vzw Duinhelm, waarvan de begeleiders instaan voor de ondersteuning van onze huurders.” De gemeenschapsruimte zal door de bewoners worden gebruikt voor diverse activiteiten.

Tweede fase

Begin november werd ook al gestart met de bouw van de tweede fase van dit project dat bereikbaar zal zijn via de Rietmusstraat. Er worden 33 sociale koopwoningen voorzien, ontworpen door architectenbureau Felix & Partners uit Oostende. Het betreft drieslaapkamerwoningen die in 2021 zullen worden toegewezen aan kandidaat-kopers. “Het is duidelijk dat deze site een belangrijke stap is in de verdere ontwikkeling van de site Baanhof. Er werd zowel een mooi, en vooral betaalbaar aanbod gecreëerd voor zowel mensen met een verstandelijke beperking als voor kandidaat-kopers die op de reguliere woonmarkt geen kwaliteitsvolle, betaalbare woning kunnen vinden”, besluit Vanhooren.