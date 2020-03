Eerste coronapatiënt overleden in Oostende. Het gaat om een hoogbejaarde persoon Leen Belpaeme

23 maart 2020

18u55 0 Oostende In AZ Damiaan in Oostende is een eerste patiënt die opgenomen was op de corona-afdeling overleden. Het gaat om een hoogbejaarde persoon, die reeds opgenomen was in het ziekenhuis.

In de corona-afdeling in het ziekenhuis AZ Damiaan zijn momenteel 13 patiënten opgenomen. Drie patiënten hebben intensieve zorgen nodig, waarvan twee met ademhalingsondersteuning. Ondertussen is ook de eerste patiënt overleden in het ziekenhuis. De overleden patiënt was een hoogbejaarde persoon, die reeds opgenomen was in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur, directie en alle medewerkers van Az Damiaan betuigen hun diepste medeleven aan de familie en naasten.

Het ziekenhuis blijft elke dag verder testen uitvoeren. Zondag werden nog 20 testen afgenomen door het labo klinische biologie van Az Damiaan waarvan 7 mensen besmet bleken met COVID-19. Ook 9 medewerkers van het ziekenhuis zijn ondertussen besmet.