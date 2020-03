Eerste coronabesmetting in Oostende Leen Belpaeme

10 maart 2020

09u19 98 Oostende In Oostende is een eerste geval van corona bekend. Een Oostends koppel is recent gaan skiën in Oostenrijk en verbleef in een hotel met veel Italianen. Daar liepen ze de besmetting op. Beide personen zijn niet erg ziek.

Het koppel kwam zich bij hun thuiskomst testen in het AZ Damiaan en daarbij bleken ze besmet met het virus. Het koppel moet nu twee weken thuisblijven in quarantaine. Ze vertonen geen zware symptomen. Beiden zijn ook niet echt ziek. De stad laat weten dat er geen reden is tot paniek. “De situatie is onder controle.”

Stad Oostende volgt alle evoluties en nieuws van nabij op. “We volgen hiervoor de instructies van de FOD Volksgezondheid. Extra maatregelen zoals het afgelasten van evenementen of het sluiten van scholen en kinderdagverblijven zijn momenteel niet aan de orde.”

Vorige week bleek ook al een Engelse jeugdspeler die één dag in Oostende is geweest besmet met het virus. Begin vorige week kwam hij testen met de U18 van Basket@Sea (de basketbalschool van Filou Oostende, red.). Vrijdag kreeg de club te horen dat de speler besmet is met het coronavirus. “Hij was maar één dag in Oostende en de jeugdspelers die met hem in contact geweest zijn, worden opgevolgd en moeten eventuele symptomen meteen melden”, liet de club toen weten.

Meer over Oostende

sport

gezondheid

sportdiscipline