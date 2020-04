Eerbetoon zonder publiek voor de vissers en zeelieden die op zee gestorven zijn Leen Belpaeme

13 april 2020

12u23 0 Oostende Paasmaandag is traditioneel de dag waarop Oostende hulde brengt aan de vele vissers en zeelieden die stierven op zee. Dit jaar werden alle plechtigheden die daarbij horen afgelast door de coronacrisis, maar om 10 uur werd dan toch op een serene manier een hulde gehouden aan het monument op het Zeeheldenplein.

De Vissershulde start traditioneel met een herdenkingsmis in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk en wordt gevolgd door een bloemlegging aan het Monument der Zeelieden op het Zeeheldenplein door familieleden, diverse verenigingen en overheden. De plechtigheid lokt steeds honderden kijklustigen. Het Monument voor de Zeelieden (of Zeeliedenmonument) is een eerbetoon aan de vissers, scheepsjongens, matrozen en soldaten die hun leven lieten op zee.

Last Post

De stad Oostende wilde ook tijdens deze moeilijke periode haar helden van de zee herdenken. Dat deden ze door een klaroenblazer van de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende de Last Post te laten blazen tijdens een eerbetoon zonder publiek dat begon om 10 uur. Daarna werd een bloemenkrans gelegd namens de stad Oostende. De plechtigheid was live te volgen via de Facebookpagina van de stad.