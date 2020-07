Een zomer zonder Theater Aan Zee, dat voelt heel vreemd aan: “Als een familiefeest dat dit jaar niet doorgaat”

Oostende

‘t Is zomer, maar voor het eerst in 20 jaar maakt Oostende zich niet op voor Theater Aan Zee. Met

wordt alsnog gezorgd voor een snuifje cultuur, maar dat is lang niet hetzelfde als de gezellige smeltkroes die de voorbije jaren is ontstaan in het Leopoldpark. En dat doet toch wat pijn voor artistiek leider Luc Muylaert en zijn team. “Het voelt aan als een jaarlijks familiefeest dat dit keer niet doorgaat.”