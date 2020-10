Een veilige Oktoberfoor: het kán, stelt ervaren plaatsmeester Patrick. “De kramers én bezoekers hebben de kermis nodig” Leen Belpaeme

08 oktober 2020

18u11 0 Oostende “Ik ben blij dat we de Oktoberfoor kunnen laten doorgaan: zeker voor de foorkramers, maar ook voor de bezoekers.” Plaatsmeester Patrick Dulsster is al 32 jaar de man die het evenement organiseert voor de stad Oostende. Donderdag zijn de laatste maatregelen getroffen om de kermis veilig te laten verlopen, vrijdag kan je je coronaveilig uitleven.

De Oktoberfoor is de eerste grote kermis die opnieuw doorgaat, en onmiddellijk ook de laatste van het seizoen. Patrick Dulsster is 32 jaar de plaatsmeester van dienst: hij tekent uit waar de attracties staan en regelt alles ter plaatse. Dit jaar verloopt alles anders. Het was ook niet altijd even zeker of de foor wel zou doorgaan, maar ook Patrick is opgelucht dat hij opnieuw de kermis kan helpen opzetten.

“32 jaar geleden kreeg ik de taak toegeschoven door burgemeester Julien Goekint. Ik heb de foorkramers door de jaren heen goed leren kennen. Sommige heb ik weten geboren worden en ondertussen staan ze hier met een eigen kraam. Ik zie hen doorgaans ook meer dan mijn eigen familie. Zeker in oktober, maar ook doorheen het jaar bezoek ik vaak andere kermissen en zijn er samenkomsten met andere plaatsmeesters.”

Foorkramers worden echt vergeten. De pretparken mochten opengaan, er gaan evenementen door, maar de meeste kermissen werden afgelast Patrick Dulsster

Patrick ziet dan ook dat ze het moeilijk hebben. “Het is een heel moeilijke periode voor de forenzen. Ze worden echt vergeten. De pretparken mochten opengaan, er gaan evenementen door, maar de meeste kermissen werden afgelast. In Gent was alles opgebouwd maar moesten ze terug afbreken. Kortrijk is niet doorgegaan, daarna Brugge, Antwerpen, Brussel en normaal gezien is op hetzelfde moment als Oostende ook een grote kermis in Luik. Die werd deze week beslist om ook af te gelasten door de vele besmettingen. Voor veel mensen is dat dramatisch. Het water stond hen al aan de lippen, maar nu is het helemaal verloren. Ik heb veel vragen gekregen of ze nog naar Oostende mochten komen, maar alles staat al vol.”

Nieuwe attracties

Jaarlijks komen veel dezelfde foorkramers terug naar Oostende. Van de 71 attracties hebben er 63 van de uitbaters een abonnement. Zij hebben een vaste plaats. “We hebben ook elk jaar enkele losse plaatsen waarbij we elk jaar andere attracties proberen te plaatsen op het Petrus-en-Paulusplein. Zo komt er altijd iets nieuw.” Dit jaar staat er met de Piratenboot zelfs een splinternieuwe attractie die nog nergens anders gestaan heeft. “Het is goed voor die mensen dat de foor doorgaat, want ze kochten een nieuwe attractie en konden ze nog nergens plaatsen. Ook de Techno Power heeft nog maar op één plek gestaan. We hebben ook de familie-achtbaan Big Apple en ook de Break Dance is nieuw op het Mijnplein.”

Medewerkers van de stad zetten nog gauw alles klaar voor de start van de Oktoberfoor en ook Patrick zag dat het goed was. “Ik ben blij dat de burgemeester beslist heeft om de kermis toch te laten doorgaan in Oostende, maar met alle nodige maatregelen. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat mensen afstand kunnen houden. De pleinen zullen in het weekend afgesloten worden met hekken en er is telkens één toegang. Daar zal door twee mensen bijgehouden worden hoeveel bezoekers het plein betreden en er zijn een maximum van 400 bezoekers per plein en één looprichting. Wie niet op de kermis moet zijn, kan aan de buitenkant van het plein wandelen als ze het niet veilig vinden. Bij elke attractie komt er aan de in- en uitgang handgel, die voorzien wordt door de stad. En bezoekers moeten een mondmasker dragen. We hebben alles gedaan wat we kunnen.”

De foor vindt plaats van vrijdag 9 oktober tot zondag 8 november op het Sint-Petrus-en-Paulusplein, het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein.