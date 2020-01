Eén van de oudste Oostendse wielertoeristenclubs presenteert nieuwe shirts Timmy Van Assche

26 januari 2020

12u33 0 Oostende WTC Placora heeft met veel trots nieuwe koerstruitjes voorgesteld. De vereniging is één van de langst draaiende en bekendste wielertoeristenclubs van Oostende.

Kunststoffenbedrijf Placora heeft een lange traditie in het wielrennen. In het verleden sponsorde de familie Coppin al een competitieve ploeg, maar sinds enkele jaren houden ze het op de wielertoeristenploeg. WTC Placora is met ruim 20 jaar in haar huidige vorm één van de oudste wielertoeristenploegen in Oostende. Ze bestaat uit een vriendengroep met een gezamenlijk voetbalverleden. De voetbalschoenen hebben ze aan de haak gehangen en vervangen door klikpedalen. Vanaf maart rijden ze twee- tot drie keer per week op de weg en maken tochtjes van tussen de 55 tot soms 150 kilometer. In de winter wordt er gemountainbiket. Op de weg wordt er gezapig gereden aan een gemiddelde van 30 per uur. “De nestor van onze ploeg telt immers al 72 lentes", laat WTC Placora weten. “Om de drie jaar koopt de club een nieuwe uitrusting dankzij de hulp van sponsors Placora, Het Vispaleis en Het Vliegplein. Het spreekt vanzelf dat de Placora’s heel fier zijn en er naar uitkijken om in het voorjaar met de nieuwe tenue te pronken.”