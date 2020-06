Eén op de drie kleuters in Oostendse school laat ‘tweede’ eerste schooldag schieten: “Mogelijk zijn toch heel wat ouders nog ongerust” Leen Belpaeme

02 juni 2020

11u25 0 Oostende Geen risico’s in Sint-Andreas in Oostende: daar beleven de kleuters van de eerste klas op dinsdag, en de kinderen van de tweede en derde klas op woensdag hun ‘tweede’ eerste schooldag. Toch blijft het een uitdaging om alles veilig te organiseren. Van de eerste kleuterklas daagde een derde van de 75 kindjes niet op. “Mogelijk zijn toch heel wat ouders nog ongerust.”

Heel wat scholen in de omgeving van Oostende openen pas donderdag de deuren. Er stonden immers al van bij de start van het schooljaar schoolvrije dagen op de agenda. In Vrije Basisschool Sint-Andreas in de Schapenstraat is beslist om deze dagen te schrappen, omdat er al genoeg schooldagen verloren zijn gegaan.

Dinsdag mogen de 75 kindjes uit eerste kleuterklas naar school komen, woensdag is het aan de 75 kinderen van de tweede en derde klas. “De kleuters komen op verschillende dagen naar school, omdat we op die manier zeker de afstand kunnen garanderen, zowel hier als buiten aan de poort. Als alle ouders op hetzelfde moment hun kinderen komen halen, is er niet genoeg ruimte om iedereen veilig te laten wachten. Dat kunnen de ouders op stippen doen”, licht directeur Filip Casier toe.

Vragen van ouders

“Voor de eerste schooldag hebben we de ouders kort ontvangen op de speelplaats - op een veilige afstand van elkaar en met mondmasker - om toelichting te geven over hoe we te werk gaan. Ouders kunnen dan ook vragen stellen of hun bezorgdheid uiten, maar dat valt over het algemeen wel mee.”

Als de kleuters binnenkomen, worden hun handen eerst ontsmet en daarna worden ze begeleid naar de klas. “We stippelden ook parcours uit binnen de school, waarbij er eenrichtingsverkeer geldt in de gangen", gaat Casier verder. “Op de speelplaats moet er ook voldoende plaats zijn om elke klas te laten spelen. Er zijn drie zones, die afgebakend werden met lint. De klassen schuiven telkens door, zodat ze in elke zone eens kunnen spelen.”

We zijn de ouders nu aan het opbellen om te luisteren waarom hun kinderen er niet waren. Zijn ze ongerust of is de communicatie niet doorgekomen? Filip Casier, directeur basisschool Sint-Andreas

Van de eerste kleuterklas kwam een derde van de 75 leerlingen niet opdagen. “We merken dat vooral de instappers, die normaal gezien na de paasvakantie zouden starten, niet op de afspraak waren. Slechts drie van de 18 nieuwe leerlingen waren erbij vanmorgen. We zijn de ouders nu aan het opbellen om te luisteren waarom hun kinderen er niet waren. Zijn ze ongerust of is de communicatie niet doorgekomen? Zo hadden sommigen de nieuwe start gewoon over het hoofd gezien. Zij zouden vanmiddag alsnog hun kind sturen.”

Vanaf vrijdag mogen de andere leerjaren van het lager proefdraaien.