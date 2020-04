Een loopstrook voor tweede verblijvers of een lijn om aan te schuiven om op het strand te liggen? Aanduiding voor stormmuur trekt heel wat aandacht Leen Belpaeme

21 april 2020

12u19 0 Oostende Op de zeedijk van Oostende werden groene lijnen aangebracht. De strook trok heel wat aandacht en op sociale media werd druk gespeculeerd over het doel van de lijnen.

Heel wat mensen hadden een leuke verklaring uitgedokterd in deze coronatijden. Zo dacht iemand aan de groene loper of een loopstrook voor tweede verblijvers. Iemand anders ziet er dan weer een lijn in om aan te schuiven om op het strand te liggen. Het antwoord ligt weliswaar iets meer voor de hand, zo klaarde schepen Björn Anseeuw op. “Deze lijnen werden aangebracht door de aannemer en dienen als voorbereiding voor de stormmuur die er vanaf september gebouwd zal worden. Deze week zal de aannemer namelijk boringen uitvoeren om de ligging van de nutsleidingen in kaart te brengen.”