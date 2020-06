Een film maken waarin een moord gebeurt: er zijn saaiere manieren om het schooljaar af te sluiten Leen Belpaeme

25 juni 2020

11u09 6 Oostende De leerlingen van Basisschool Kroonlaan in Oostende konden door Covid-19 hun voorbereide afscheidsshow niet brengen, maar daar vond juf Ruby Lams (26) iets op.

In plaats van het geplande toneelstuk hebben de leerlingen van het zesde leerjaar een film gemaakt. Hun juf Ruby Lams vormde het zelfgeschreven toneelstuk om tot een filmscript.

Het verhaal speelt zich af in een donker café, waar de leerlingen een klasreünie houden. Daar gebeurt een moord. Een spannend verhaal dus, dat de leerlingen graag met hun ouders wilden delen. “Wegens de vele maatregelen konden we geen decor nabouwen op school. Dankzij de hulp van Jurgen van cocktailbar Poco Loco kregen we groen licht om de film in een echt café te draaien. Na twee filmdagen en heel wat montagewerk kwamen de leerlingen tot een fantastisch resultaat”, vertelt juf Ruby.

Vrijdag zullen de kinderen hun film kunnen bekijken. “Na het zien van een trailer zijn ze alvast razend benieuwd. Alle kinderen zullen ook een exemplaar van hun film meekrijgen naar huis, zodat hun ouders kunnen meegenieten van het spektakel. Al bij al kwam er voor deze zesdeklassers dan toch nog een mooi einde aan een wel erg bizar schooljaar.”