Een e-meeting bij zonsondergang? Toerisme Oostende geeft je videocalls een vakantietintje Leen Belpaeme

24 april 2020

13u20 0 Oostende Toerisme Oostende heeft zes achtergronden gelanceerd die je kan gebruiken tijdens een videogesprek. Bedoeling is om zo in vakantiesfeer te komen en - uiteraard - Oostende in de kijker te zetten.

Er wordt tegenwoordig meer dan ooit gewerkt met e-meetings of e-peritiefmomenten. Het is daarbij altijd een beetje zoeken naar een gepaste achtergrond om een gesprek te voeren – iederéén laat zich filmen voor de boekenkast.

Toerisme Oostende reikt nu een leuk alternatief aan om niet alleen rommel bij je thuis te verbergen, maar ook nog eens in vakantiestemming te komen. “We schakelen opnieuw een niveau hoger om Oostende onder te aandacht te brengen en ook deze actie past daar perfect bij, omdat heel wat mensen nu videogesprekken voeren", licht Pieter Hens van Toerisme Oostende toe. “We hebben zes afbeeldingen geselecteerd die die je een echt vakantiegevoel geven, van onder meer de visserij, de Oosteroever, het kunstwerk Altar op het strand of een zonsondergang. We willen de stad wat dichter bij de mensen brengen en vooral ook tonen dat Oostende leeft.”

Je kan de foto’s vinden via deze link. Download de afbeeldingen en volg de instructies om jouw achtergrond te personaliseren.