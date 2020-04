Een dagpas aan zee zoals in Oostende? Lippens en Dedecker zijn tegen: “We gaan mensen toch niet als beesten in kotjes gaan duwen, zeker?”

Oostende

waarmee inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten op het strand zouden kunnen genieten, maar met de nodige afstand. In Knokke-Heist vinden ze dat alvast voorbarig. “Ze doen maar, wij volgen het advies van de federale overheid. Als zij groen licht geven, is iedereen welkom op het strand”, reageert burgemeester Leopold Lippens. Ook Jean-Marie Dedecker is geen voorstander van het idee. “We gaan mensen toch niet als beesten in kotjes gaan duwen, zeker?"

Wordt er deze zomer met een dagpas gewerkt aan onze kust? Als het van Bart Tommelein (Open VLD) afhangt alvast wel. Hij denkt erover na om in Oostende een strandpas in te voeren