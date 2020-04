Economisch huis zet 500.000 euro in voor dringende steunmaatregelen aan de lokale economie. “De insteek is om dringende problemen op te lossen” Leen Belpaeme

02 april 2020

09u49 4 Oostende Het Economisch Huis Oostende heeft 500.000 euro vrijgemaakt om ondernemingen bij een aantal urgente financiële situaties te ondersteunen. Het Economisch Huis Oostende benadrukt dat dit een eerste stap is voor een aantal dringende zaken.

Naast het verschaffen van veel informatie en verschillende updates rond de coronamaatregelen, heeft het Economisch Huis de afgelopen dagen vooral bijstand, begeleiding en hulp geboden aan getroffen zelfstandigen. Nu zal ook extra financiële steun voorzien worden. “Nu er meer geweten is over de bovenlokale steunmaatregelen, kan het lokale bestuur voor een aantal zaken op korte termijn eveneens een rol spelen. En dat zal het dan ook doen”, zegt schepen en voorzitter van het Economisch Huis Charlotte Verkeyn. “Het is dus niet uitgesloten dat er in samenwerking met Stad Oostende verdere herstelmaatregelen kunnen komen.”

Drie fronten

Het Economisch Huis Oostende zal het huidig vrijgemaakte bedrag voorlopig inzetten op drie fronten. De insteek is momenteel het helpen voorkomen van al te grote moeilijkheden bij ondernemers die zonder deze crisis nooit in dergelijke situatie zouden zijn terecht gekomen, maar wel moeten geholpen worden. “Het eerste front is gericht op ondernemingen en bedrijven die beroep moeten doen op de bovenlokale waarborgregeling omdat zij geconfronteerd worden met een pas aangekochte stock, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Het Economisch Huis Oostende zal voor hen de dossierkosten dekken die hieraan verbonden zijn, tot 1.250 euro per vennootschap. Er zijn in Oostende ook een aantal éénmanszaken zonder fysieke vestiging. Zij dreigen tussen kant en wal te vallen, terwijl ook zij een ernstige terugval kennen. Er wordt daarom voor hen een steun uitgewerkt die gelijk loopt met de bovenlokale tussenkomst in de energiefactuur met een maximum van 202 euro per maand, gedurende voorlopig twee maanden”, licht Verkeyn de maatregelen toe.

Als laatste worden ondernemingen gesteund die nog geen reserves konden aanleggen. “Niemand is erbij gebaat om kwaliteitsvolle ondernemingen in moeilijkheden te zien, louter en alleen omdat zij dergelijke crisis niet konden voorzien en hierdoor onvoldoende reserves konden opbouwen. Dit kan het geval zijn wanneer de onderneming zwaar heeft geïnvesteerd of wanneer ze net gestart zijn met hun zaak. Voor hen wordt naar analogie van de steunmaatregel voor innovatieve concepten een tussenkomst voorzien ten bedrage van 500 euro per maand, voorlopig voor de duurtijd van twee maanden.”

Snel zijn is de boodschap

Er moet telkens aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen bijvoorbeeld geen betalingsachterstanden bestaan en wordt er ook een plafond toegepast. Het zal dus van belang zijn om zo snel mogelijk de aanvraag in te dienen om binnen de perken van het beschikbaar budget te vallen. Op maandag 6 april omstreeks 12 uur zullen verschillende aanvraagformulieren op de website van het Economisch Huis Oostende verschijnen. Indien een onderneming in aanmerking komt voor één van de steunmaatregelen, dienen ze het formulier in te vullen en te bezorgen aan het Economisch Huis Oostende. Alle aanvragen moeten ingediend worden voor eind april 2020.