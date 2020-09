Echt opent de deuren met Belgische mode. “Moeilijke start door corona, maar we geven zeker niet op” Leen Belpaeme

13 september 2020

09u09 0 Oostende In de Sint Sebastiaanstraat op de hoek met de Christinastraat is Echt gestart, een zaak met Belgische mode. Dat gaat van kleding tot schoenen, juwelen, verzorgingsproducten tot hun eigen kriekenbier.

“Mijn man baat horecazaak De Markt uit op het Wapenplein. Ik miste in Oostende een zaak met Belgische mode en het kriebelde om het dan maar zelf te doen. We zijn bewust naar hier gekomen. Ik vond dit een hele leuke straat omdat er al heel wat toffe winkels zijn”, vertelt Joke Vanhoeck, die de zaak samen uitbaat met haar schoonmama Carine Smeyaert. De zaak startte begin augustus op. De voorbereidingen waren echter al gestart toen de coronacrisis uitbrak. “We dachten dat het tegen de opening in augustus wel al zou overgewaaid zijn. Dat was dus niet het geval, maar we konden ondertussen niet meer terug. We hadden een huurcontract getekend, bestellingen geplaatst en al heel wat betalingen gedaan. Een nieuwe zaak openen in de nasleep van de lockdown en midden in een coronacrisis heeft voor een moeilijke start gezorgd. Zo ging CKS failliet een week voor de opening waardoor de bestelling niet kwam. Andere spullen komen ook trager binnen. Maar desalniettemin zien we het toch zitten. We geven zeker niet op en blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Joke.