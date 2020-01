Dylan mag begeleid werken bij Oostendse groendienst: “We willen meer mensen met een beperking aan de slag krijgen” Leen Belpaeme

11u57 0 Oostende Oostende heeft een samenwerkingsovereenkomst met vzw Ithaka, waardoor mensen met een beperking kunnen starten als begeleid werker bij de stadsdiensten. Dylan Verwichte zal zo vanaf 6 februari aan de slag gaan bij de groendienst. “We hopen dat vanaf nu meer mensen met een beperking de stap durven te zetten”, zegt schepen Hina Bhatti.

Het was de droom van Dylan om te werken in de natuur en veel buiten te zijn. Vanaf 6 februari mag hij daarom elke donderdagmiddag meewerken bij de groendienst van de stad. Het gaat om taken waarvoor een jobcoach van Ithaka hem zal begeleiden tot hij over de nodige vaardigheden beschikt om het werk vrij zelfstandig uit te voeren.

Alleen maar voordelen

“Het begeleid werken gebeurt steeds op vrijwillige basis”, zegt Liesbeth Billiet, coördinator van vzw Ithaka die mensen met een beperking begeleidt in de zoektocht naar een zinvolle dagbesteding. Samen met jobcoach Nimfa polste Liesbeth naar de interesses van Dylan en zo kwamen ze bij de groendienst van de stad Oostende terecht. “We verwelkomen Dylan met open armen”, vertelt schepen van Toegankelijkheid en Beleid voor mensen met een beperking Hina Bhatti (Open Vld). “Deze samenwerkingsovereenkomst tussen stad Oostende en vzw Ithaka heeft enkel maar voordelen. Zowel de begeleid werker als de werkgever krijgt kansen om ervaringen op te doen en een waardevolle bijdrage te leveren. Dylan toont ons dat iedereen telt en iedereen als een volwaardig lid wordt opgenomen in de groep”, zegt de schepen.