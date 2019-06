Duizenden bezoekers vergapen zich aan belle époquefeesten: “Het totaalplaatje van erfgoed en nostalgie klopt” Timmy Van Assche

09 juni 2019

18u18 0 Oostende De negende belle époquefeesten en bijhorend Boekensalon mondde wederom uit op een succes. Duizenden bezoekers slenterden door de historische straten van de stad, maar amuseerden zich ook op de zeedijk tijdens de vele randanimatie. “Het verhaal van nostalgie en erfgoed is goed op elkaar afgestemd”, merkt schepen Plasschaert het succes op.

De belle époquefeesten staan bij veel Oostendenaars met stip genoteerd in hun agenda. In de historische wijk van de stad, tussen de Nieuwpoortsesteenweg en Koningin Astridlaan, en op de zeedijk werd uitgepakt met tal van leuke attracties. Oldtimers, paardenmolens, retrofietsen - je kent dat wel, een groot wiel vooraan en klein wiel achteraan - kostuums, muziek en zelfs een lekker ouderwetse fotoshoot ontbraken niet op het appel. In onder meer de Musin-, Velodroom- en Sportstraat werd een rommelmarkt opgezet en op de dijk lokte het Boekensalon ontzettend veel bezoekers. “Het blijft merkwaardig hoeveel bezoekers zowel de belle époquefeesten als Boekensalon lokken”, reageert cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Eigenlijk is de rommelmarkt geen doorsnee evenement waar spullen worden verkocht. Er zitten echt brocante pareltjes tussen. Hetzelfde geldt voor het Boekensalon: daar worden geen stoffige boeken verkocht, maar historische en Oostendse werken. Zo merkte ik op dat daar getekende plannen van de Venetiaanse Gaanderijen werden verkocht - en ze gingen héél snel de deur uit. Ook bekende auteurs, zoals Roland Desnerck en Onno van Gelder jr., waren er met hun werken bij. Door in te zetten op kwaliteit, bereikt het evenement ook een hoog niveau. En door zowel de belle époquefeesten en het Boekensalon aan elkaar te koppelen, krijg je een interessant evenement. Het totaalplaatje van nostalgie en erfgoed klopt gewoon."