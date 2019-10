Duidelijke boodschap moet fietsers bewust maken van goede fietsverlichting: Stik je lucht an Leen Belpaeme

25 oktober 2019

18u23 1 Oostende Goede zichtbaarheid is van levensbelang voor de zwakke weggebruiker. Bredene pakt daarom uit met een leuke campagne om fietsers er op attent te maken dat ze hun fietsverlichting moeten aansteken. Er werden 20 borden geplaatst met de opvallende slogan, Stik je lucht an.

Een goede zichtbaarheid in het verkeer kan wel degelijk het verschil maken. “Het gemeentebestuur voert daarom vanaf de start van het winteruur intensief campagne. Op verschillende plaatsen langs fietspaden plaatsen we borden met de ‘Stik je lucht an’-slogan. Deze borden worden geplaatst op de drukste fietspaden van onze gemeente. Uniek aan de borden is dat ze verbonden zijn aan de verlichtingspaIen waardoor het fietslicht ook écht zal schijnen. Het licht is gericht op de slogan waardoor deze ook ’s nachts verlicht is en goed opvalt”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe. De campagne wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale politiezone. Er worden immers ook gerichte controleacties georganiseerd op de fietsverlichting. “Fietsers die niet in orde zijn krijgen een tijdelijk licht en moeten naar het politiekantoor komen om te tonen dat ze hun verlichting in orde hebben gebracht. Pas als ze dat niet doen krijgen ze een boete. Het is niet onze bedoeling om een heksenjacht te organiseren, maar wel om de veiligheid te verhogen.”