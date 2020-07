Druktebarometer aan de kust kleurt vooral groen, in Oostende even oranje: “Geen reden tot paniek, maar we zijn op onze hoede” Timmy Van Assche Gudrun Steen

12 juli 2020

16u32 9 Oostende “Een generale repetitie.” Zo noemt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) van De Haan het eerste zonnige zomerweekend zonder lockdown aan de kust. In verscheidene badplaatsen zoals Oostende en De Panne kleurde de druktebarometer van Westtoer geel, en zelfs héél eventjes oranje - de hoogste kleurcode. De burgemeesters maken zich op voor een nog drukkere periode.

De druktebarometer van Westtoer op www.dekust.be geeft alle relevante informatie over onze stranden, dijken en - vooral - de drukte die er op dat moment heerst. Iedereen kan die ‘druktepagina’ op om het even welk moment raadplegen. Dit weekend was het eerste in de vakantiemaand juli met echt zonnig weer. Het was dus een belangrijke test voor de kustgemeenten. Zo viel op dat het grootste deel van De Haan in het geel kleurde.

De druktebarometer beoordeelt niet alleen de drukte op het strand, maar ook ons hinterland - en wij hebben een groot hinterland en bossen Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester van De Haan

“De pagina van Westtoer toont aan de hand van gsm-signalen de algemene drukte in (een deel van) een badplaats. De belangrijke nuance ligt hier in het feit dat de druktebarometer niet alleen de drukte op het strand beoordeelt, maar ook ons hinterland - en wij hebben een groot hinterland en bossen. We merken inderdaad veel tweedeverblijvers en hotelgasten op", zegt Vandaele.

“Wij hebben met onze gemeente evenwel ook een eigen systeem uitgewerkt, waarbij manueel geteld wordt aan elk van onze twaalf strandzones. Zo brengen wij de drukte op het strand in kaart. Op de pagina www.dehaan.be kan iedereen heel nauwkeurig de drukte aan een bepaald strand bekijken. Wie dus naar de De Haan wil komen met het oog op een strandbezoek, checkt best de pagina van Westtoer, maar zeker ook die van de gemeente zelf.”

Oppassen bij 80 procent

Zondag rond 15 uur lag de druktepiek op het strand Vosseslag onder de 60 procent, bij Zwarte Kiezel en het Zeepreventorium, nog twee populaire stranden, net boven de 50 procent. “Als het te druk zou worden, kunnen we de toegang tot het strand afsluiten. Dat is dit weekend absoluut niet het geval. Pas wanneer we de 80 procent overschrijden, moeten we beginnen oppassen. Dit weekend was daarom een goeie generale repetitie.”

Oostende dan, de grootste stad aan onze kust. Tussen 14 en 16 uur kleurde druktebarometer tussen het Thermae Palace en het Zeeheldenplein vooral geel, maar zelfs heel eventjes oranje - de hoogste kleurcode. In dit stuk strand vind je amper Oostendenaars, maar vooral dagjestoeristen die net van de trein komen.

Wellicht zullen we deze week ons aanmeldingssysteem moeten opstarten voor strandzones Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende

“We hebben het al eerder gezegd en dit bewijst het: deze strandzones zijn de ‘moeilijkste’ plaatsen”, stelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Ik heb veel commentaar gekregen op het invoeren van ons aanmeldingssysteem, maar wellicht zullen we het deze week moeten opstarten voor die strandzones. Nu, dit weekend was er zeker geen probleem, onze diensten hadden alles goed in de gaten. Ons commandocentrum kan een prima beeld vormen van de drukte aan de hand van verscheidene camera’s. Bovendien krijgen we hulp van veertien extra agenten uit andere politiezones.” Hoewel de dijk veel wandelaars over zich heen kreeg, was het op het strand zelf best rustig.

Het moet gezegd: de druktebarometer kleurde hoofdzakelijk groen. In Middelkerke was het bijvoorbeeld vooral donkergroen, wat staat voor ‘rustig’ en in Nieuwpoort en Bredene lichtgroen, wat dan weer ‘gezellig’ betekent.