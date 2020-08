Drukke dag aan de Kust, maar grote problemen blijven uit: “Piek verwacht op zaterdag en zondag” Timmy Van Assche

07 augustus 2020

19u39 0 Oostende Zoals voorspeld was het een drukke dag aan onze Kust en zochten veel mensen verkoeling op het Noordzeestrand. Incidenten, zoals donderdag in Oostende, waren er echter niet. “Ook opvallend: zware mobiliteitsproblemen bleven in ons centrum uit”, blikt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende terug.

De druktebarometer van Westtoer toonde voor de zoveelste keer deze zomer haar nut. Hoewel er een druk weekend wordt verwacht, kleurden de meeste kustgemeenten op die barometer gewoon groen - 'rustig’ of ‘gezellig’ heet dat officieel. De centrumstranden van Oostende, De Haan, De Panne, Blankenberge en Knokke-Heist gingen evenwel in het geel, code oranje was er niet.

Strand volzet

In sommige kustgemeenten hielden ze de boel toch éxtra in de gaten. In Oostende bijvoorbeeld zaten ze nog met het incident van donderdag in het achterhoofd, waarbij een groep toeristen voor amok zorgde op het strand na een geveinsde verdrinking. “Grote incidenten als deze bleven dit keer uit", zegt burgemeester Tommelein, die verschillende uren in het commandocentrum van de politie doorbracht. “De stranden zaten goed vol - de drie strandzones ter hoogte van ons centrum waren volzet -, maar dat zorgde niet voor grote problemen. We verwachten dit weekend alweer drukke dagen. Voor zowel zaterdag als zondag zijn de strandzones waarvoor je moet reserveren helemaal volzet (telkens 15.000 bezoekers, red.).”

Vrij vlot verkeer

“Waar ik wel van verwonderd ben”, gaat Tommelein door, “is dat we ook geen grote mobiliteitshinder hebben gezien - dat was in het verleden wel eens anders. Automobilisten zochten tijdig een parkeerplekje op onze randparkings. Daar zit de nuttige signalisatie vanaf de autosnelweg voor veel tussen. Het lijkt er ook op dat de drukte bij de treinen van de NMBS onder controle is.”

Morgen piek

Ook in De Haan hielden ze de drukte extra in de gaten. Donderdag moesten strandstewards en politiemensen strandgasten aanmanen om zich te verspreiden op het strand. “Dat was ook vandaag het geval, al was de situatie niet zo prangend als donderdag”, weet burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). “Omstreeks 16 uur zaten we in onze strandzones Vosseslag en De Haan-centrum aan een bezetting van 75 procent. Toen het water begon op te komen omstreeks 16.50 uur, bleven veel badgasten te dicht bij elkaar hangen aan de waterlijn. Tegelijk is er op het droog zand, zowat 20 meter verder, plaats zat. We hebben geen strandtoegang moeten afsluiten. Kijk”, vervolgt Vandaele, “de echte druktepiek verwacht ik morgen of overmorgen. We houden daarom alles nauwlettend in de gaten en schakelen alle mogelijke gemeentepersoneel en jobstudenten in.”