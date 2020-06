Druk, maar geen overrompeling op eerste terrasjesdag sinds lockdown: “Hopelijk kunnen we verloren omzet toch wat inhalen” Timmy Van Assche

13 juni 2020

19u48 0 Oostende Het eerste terrasjesweekend in Oostende sinds de horeca opnieuw klanten kan ontvangen, wist aardig wat volk op de been te brengen. Op de iconische zeedijk bijvoorbeeld deden de verschillende horecazaken goeie zaken, na een periode van coronamiserie. “We zijn erg tevreden, maar de geleden schade zullen we nooit kunnen inhalen”, reageert zaakvoerder Benjamin Verhaegen.

Nee, het was niet drummen op de dijk. Ja, aangenaam druk was het wél. De dagjesmensen en Oostendenaars vonden vrij vlot de weg naar de stad, haar zeedijk en het strand - al was het in geval van die laatste nog iets te fris om helemaal loos te gaan. Hoe dan ook, na enkele dagen van voorbereiding keken de horecazaken langs de dijk met grote verwachtingen uit naar het eerste zonnige terrasjesweekend. De Floride bijvoorbeeld, die de titel van laatste bruine kroeg op de zeedijk draagt, moest zaakvoerder Marc Van Den Kerchove stevig wat stappen zetten om alle tafeltjes te kunnen bedienen. “Laat het maar druk blijven, dank je wel. Alleen zo kunnen we toch nog wat verloren inkomsten goedmaken”, zegt Marc. “De afgelopen dagen hebben we ons kunnen aanpassen aan de nieuwe maatregelen. Zo kregen we van de stad toestemming om ons terras uit te breiden met twintig extra stoelen, waardoor we buiten zo’n vijftig klanten kunnen ontvangen. Een welgekomen uitbreiding.”

Even verderop doet ook café Leopold goeie zaken. “Al zullen we, volgens mij, de verloren inkomsten onmogelijk kunnen goedmaken. We moeten realistisch blijven”, meent zaakvoerder Benjamin Verhaegen. “Het is nu een kwestie van de uit kosten te blijven. Ik vrees dat we pas na de zomer een golf van stopgezette zaken zullen zien. Velen zullen nu nog proberen om er nog iets van te maken. Maar hé, we blijven positief hoor: mooi weer, schoon volk. Ik ben alvast tevreden over de heropstart. Onze terrasuitbreiding is beperkt - twee keer een tafeltje voor vier personen - maar wel belangrijk.”

Die eerder aangehaalde terrasuitbreiding blijkt echt wel een noodzaak te zijn. Op 5 juni keurde de stad 51 uitbreidingen goed, donderdag waren dat er nog 112. “En nu zijn het er al 134", zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Bovendien hebben we nog geen enkele aanvraag afgekeurd. In samenspraak met De Lijn zijn we er ook in geslaagd om de Kapucijnenstraat om te vormen tot een voetgangerszone.” In die straat liggen met Den Artiest, De Zeegeuzen en Filips Place enkele bekende zaken.