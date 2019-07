Drugs of verboden wapens in uitgangsbuurt: vanaf vandaag meteen minnelijke schikking tot 175 euro Bart Boterman

01 juli 2019

20u00 5 Oostende De politie van Oostende heeft sinds maandag 1 juli een nieuw instrument om overlast in de uitgangsbuurt aan te pakken. Wie betrapt wordt met drugs en of een verboden wapen zal meteen een minnelijke schikking van 100 tot 175 euro onder de neus geduwd krijgen, onmiddellijk te betalen met de bankkaart en een betaalterminal van de politie.

“Dit akkoord met het parket rond onmiddellijke minnelijke schikkingen kadert in het beleid van het stadsbestuur en de lokale politie rond veilig uitgaan”, duidt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Politionele vaststellingen rond gebruikershoeveelheden drugs en verboden wapenbezit bleven steeds een maat voor niets, want dat werd amper vervolgd door het parket. Maar de procureur des Konings gaf de politie van Oostende nu de toestemming om daar verandering in te brengen. “Als het gaat over grotere hoeveelheden drugs of bepaalde categorieën wapens, zullen we uiteraard steeds de traditionele afhandeling opstarten. Tegen dealers wordt sowieso keihard opgetreden”, voegt korpschef Philip Caestecker toe. Het project met de minnelijke schikkingen loopt in een eerste fase tot 31 oktober, daarna volgt een evaluatie.