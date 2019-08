Dronken wegpiraat (22) rijdt in vijver

van Kennedyrotonde Bart Boterman

19 augustus 2019

17u59 9 Oostende Een wegpiraat is zondagnacht rond 3.30 uur met zijn wagen in de vijver van de Kennedyrotonde gereden. Het bleek te gaan om een 22-jarige Fransman. “De bestuurder was dronken en had geen rijbewijs. Zijn wagen was bovendien niet verzekerd”, vertelt politiecommissaris Katrien Jonckheere van de politie van Oostende.

“De Fransman had zijn snelheid verkeerd ingeschat bij het verlaten van de snelweg. Hierdoor kon hij niet tijdig stoppen. Hij reed het President Kennedyplein op en kwam met zijn voertuig tot stilstand in de vijver", duidt de commissaris. Andere bestuurders zagen de wagen in de vijver en belden de hulpdiensten. Ook duikers van de brandweer van Oostende werden opgeroepen. “Bij aankomst bleek een interventie niet nodig. De auto stond met de voorkant in het water maar met de achterkant nog op het droge. De bestuurder was op eigen houtje uit zijn wagen gekropen", zegt brandweerkapitein Nathalie Van Moorter. De bestuurder, die geen geldig rijbewijs had, legde een positieve ademtest af. Zijn wagen bleek niet verzekerd en werd in beslag genomen. Allicht wacht de Fransman nog een zware minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank.