Dronken vrouw (39) aangetroffen op straat Mathias Mariën

29 februari 2020

18u00 0 Oostende Een 39-jarige vrouw uit Oostende is vrijdagnacht even na 3 uur aangetroffen in de Sint-Sebastiaanstraat. Ze bleek onder invloed van alcohol.

De vrouw was bij aankomst van de politie voor geen rede vatbaar en was duidelijk dronken. Ze werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel en de politie stelde proces-verbaal op.