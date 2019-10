Dronken veertiger bewerkt man met schroevendraaier tijdens discussie Siebe De Voogt

15 oktober 2019

16u14 0 Oostende Een 41-jarige man uit Nieuwpoort hangt in de Brugse rechtbank één jaar cel boven het hoofd voor een zware vechtpartij in Oostende. Racine K. ging het slachtoffer te lijf met een schroevendraaier. Hij moet volgens zijn advocate opgenomen worden.

De feiten speelden zich op 2 augustus vorig jaar af. Racine K., een man van Mauretanische origine, kreeg het die dag volgens het parket om ongekende reden aan de stok met het slachtoffer. “De beklaagde was blijkbaar op pad met een schroevendraaier en stak verschillende malen. Het slachtoffer raakte gewond boven z’n wenkbrauw en aan de linkerzijde van z’n borst.” K. zit momenteel in voorhechtenis voor andere feiten. Volgens zijn advocate kampt hij met een alcoholprobleem, maar weigert hij elke behandeling. “Hij blijft feiten plegen”, pleitte zij. “We hebben al geprobeerd om hem gedwongen te laten opnemen, maar dat is niet gelukt. Hij krijgt het best voorwaarden opgelegd met een residentiële behandeling.” Uitspraak op 19 november.