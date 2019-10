Dronken tafelschuimer slaat gewoon opnieuw toe na arrestatie Bart Boterman

31 oktober 2019

09u55 0 Oostende De politie moest dinsdagnamiddag een dronken 55-jarige tafelschuimer uit het Waalse Ath oppakken in een horecazaak op het Sint-Petrus-en-Paulusplein in Oostende. Maar die arrestatie maakte weinig indruk op hem.

De man had er alcohol genuttigd en weigerde te betalen. De opgeroepen patrouille stelde vast dat hij openbaar dronken was dus werd hij meegenomen naar het politiekantoor. Uiteindelijk mocht hij het commissariaat verlaten na de belofte dat hij de trein naar huis zou nemen. Maar in plaats daarvan ging de man op restaurant om vervolgens zijn rekening opnieuw niet te betalen. De politie werd opnieuw opgeroepen en stelde een tweede proces-verbaal op voor flessentrekkerij. Als het parket de feiten vervolgt, riskeert hij een celstraf van 3 maanden.