Dronken man zorgt voor moeilijkheden op spoedafdeling Henri Serruys Siebe De Voogt

07 maart 2020

19u57 0 Oostende Een 51-jarige man uit Oostende heeft vrijdagavond voor moeilijkheden gezorgd in het Henri Serruysziekenhuis. De politie moest tussenbeide komen en sloeg de vijftiger in de boeien.

Even voor 22.30 uur ontving de lokale politie een melding voor een dronken man die voor amok zorgde op de spoedafdeling van het Henri Serruysziekenhuis langs de Kaïrostraat in Oostende. De 51-jarige Oostendenaar was er binnen gebracht met de ambulance na een kwalijke val. Hij bezorgde het verplegend personeel echter flink wat problemen. Volgens de politie was de man duidelijk dronken en voor geen rede vatbaar. Hij werd in de boeien geslagen en opgesloten in de cel om te ontnuchteren.