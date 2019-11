Dronken man houdt wagens tegen in midden van kruispunt Siebe De Voogt

11 november 2019

17u39 3 Oostende Een dronken man heeft zondagnacht voor heibel gezorgd op het kruispunt van de Torhoutsesteenweg en Elisabethlaan in Oostende. Hij kon overmeesterd worden door een toevallig voorbijrijdende politie-inspecteur.

De agent, die niet in functie was, zag omstreeks 3.30 uur hoe een man in het midden van het kruispunt wagens aan het tegenhouden was. Hij kon hem overmeesteren en hield hem in bedwang tot zijn collega’s ter plaatse waren. De 34-jarige man bleek gedronken te hebben en werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren.