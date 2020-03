Dronken klant belandt in de cel nadat hij rekening weigert te betalen Bart Boterman

02 maart 2020

16u33 0 Oostende Een politiepatrouille moest zondagavond tussenbeide komen in een restaurant in de Vindictivelaan in Oostende. Een klant (35) was stomdronken en weigerde zijn rekening te betalen.

De man had er naar hartenlust zitten dineren maar toen hij de rekening kreeg, zei hij dat hij niet kon betalen. De man was volgens de politie zeer dronken en begon amok te maken in het restaurant, zowel ten aanzien van klanten en personeel. De patrouille probeerde de gemoederen in eerste instantie te bedaren maar dat lukte niet. Hij werd opgesloten in de politiecel ter ontnuchtering.