Dronken caféganger wordt opgepakt Mathias Mariën

02 september 2019

17u31 0 Oostende De politie van Oostende heeft zondagavond een 55-jarige man bestuurlijk aangehouden die voor overlast zorgde op café op het Leopold I-plein.

De man was voor geen rede vatbaar en bleef voor problemen zorgen. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de vijftiger openbaar dronken was. Hij werd ter ontnuchtering opgesloten in de cel en proces-verbaal werd opgesteld.