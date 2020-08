Dronken bestuurder rijdt geparkeerde wagen aan en pleegt vluchtmisdrijf Siebe De Voogt

30 augustus 2020

18u44 10 Oostende In de Kerkstraat in Oostende heeft een dronken bestuurder zaterdagnamiddag een geparkeerde wagen aangereden. De man pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf.

De aanrijding vond even na 15.30 uur plaats. De 28-jarige Wevelgemnaar reed de geparkeerde auto aan met zijn bestelwagen en nam de vlucht. De politie kon de bestuurder uiteindelijk aantreffen in de Vindictivelaan. Hij bevond zich in staat van openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.