Dronebeelden van kust doen kankerpatiënten even chemokuur vergeten: “Je zit in een andere wereld zonder dokters” Leen Belpaeme

17 oktober 2019

11u56 0 Oostende Patiënten die een chemokuur ondergaan, even alles doen vergeten. Dat is het doel van de twee VR-brillen die AZ Damiaan in Oostende heeft aangekocht, met de steun van Rotary Ter Streep. Luchtbeelden van een drone nemen hen even mee naar ‘t Bosje of de kust.

Inge Lingier was tot mei dit jaar regelmatig op de afdeling Oncologie in het AZ Damiaan in Oostende. Als ex-kankerpatiënte weet als geen ander dat een bezoekje op deze afdeling geen aangename ervaring is. Zij mocht de virtualrealitybril als een van de eersten uittesten. “Zo’n chemokuur duurt redelijk lang. Je komt om 8 uur binnen en je bent hier vaak tot 14 of 15 uur. Je krijgt ondertussen heel wat slangen en producten toegediend. Als je de bril op hebt, kan je dat allemaal heel even vergeten. Je bent ergens anders. Doordat het beelden van Oostende zijn, komen er ook herinneringen boven aan die plaatsen, waardoor je niet meer denkt aan alles wat de verplegers en dokters aan het doen zijn”, zegt Inge.

Zo’n VR-bril kan bij sommige mensen wel misselijkheid opwekken. “Maar doordat je bij deze dronebeelden heel traag vooruit gaat, heb je hier minder last van. Het is alsof je op een vliegend tapijt boven Oostende vliegt.”

Het ziekenhuis kocht de twee brillen dankzij een schenking van Rotary Ter Streep. “Verscheidene ziekenhuizen maken al gebruik van de virtualrealitybrillen om patiënten tot rust te laten komen", zegt Kevin Mollet, stafmedewerker PR & Communicatie. “Wij wilden ze specifiek inzetten om mensen die een chemokuur moeten ondergaan een moment van relaxatie te geven. Het kan ook dienen als mensen slecht nieuws gekregen. Sommigen beginnen te hyperventileren en zo’n bril kan dan helpen.”

Er bestaan al heel wat programma’s met virtuele werelden die je kan gebruiken. “Wij hebben ervoor gekozen om dronebeelden te laten maken van vier plekken in Oostende. Zo zien de patiënten een herkenbare plaats die ze op een andere manier kunnen verkennen. Ondertussen speelt er aangepaste, rustige muziek.” De filmpjes duren ongeveer 5 minuten per plaats. Je kan het Bosje verkennen, maar ook de zeedijk en de kust.

Prikangst

Ook het personeel van AZ Damiaan ziet heel wat voordelen. “We kunnen de VR-bril ook gebruiken voor mensen met prikangst. Het voordeel voor de patiënt is dat hij ontspannen is en zo kunnen wij ook beter ons werk doen”, vertelt Frederik Desender.