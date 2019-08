Driftige poetser in flat morst bleekmiddel: wandelaars bellen brandweer voor chemisch lek Bart Boterman

22 augustus 2019

17u49 2 Oostende De brandweer van Oostende rukte donderdagnamiddag rond 17 uur uit voor een incident met gevaarlijke stoffen op de hoek van het Marie-Joséplein en de Sint-Sebastiaanstraat. Enkele wandelaars op straat kregen plots een product over zich heen en dat gaf een sterke geur af.

“Nadat we de situatie onderzochten, bleek dat het incident vrij onschuldig was”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. “Iemand was enkele etages hoger nogal kwistig aan het poetsen en daardoor is een flinke geut kuisproduct met bleekwater naar beneden gevallen, langs het balkon. De wandelaars wisten niet welk product ze over zich heen hadden gekregen, namen een sterke geur waar en hun kledij begon af te bleken door het bleekmiddel”, vertelt Van der. “Achteraf gezien was de situatie niet ernstig. De straat is nog schoon gespoten om het poetsproduct te verwijderen”, aldus de kapitein. De slachtoffers zetten hun weg nadien voort, na excuses van de kwistige poetser.