Driftend door de bochten onder invloed van drugs: 24-jarige wacht fikse straf Mathias Mariën

10 juni 2019

20u33 0 Oostende Een 24-jarige bestuurder is maandagochtend betrapt toen hij al slippend door de Christinastraat in Oostende reed.

De twintiger had de handrem van zijn Fiat 500 opgetrokken in de bocht en ging daardoor al slippend door de bocht. Een politiepatrouille merkte de man op en onderwierp hem aan een controle. Daaruit bleek dat de bestuurder reed terwijl hij een rijverbod van zes maanden uitzit én bleek de man onder invloed van drugs. Er wacht hem nog een fikse boete en rijverbod in de politierechtbank.