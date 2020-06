Drie verdachten voorwaardelijk vrijgelaten in onderzoek naar dodelijke overdosis op seksfeestje Siebe De Voogt

05 juni 2020

15u55 0 Oostende In het onderzoek naar de dodelijke overdosis op een seksfeestje in Oostende heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen drie verdachten voorwaardelijk vrijgelaten. Uit hun verklaringen zou blijken dat het slachtoffer wellicht onbewust een te grote hoeveelheid GBL opdronk: een agressief schoonmaakmiddel, dat In het onderzoek naar de dodelijke overdosis op een seksfeestje in Oostende heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen drie verdachten voorwaardelijk vrijgelaten. Uit hun verklaringen zou blijken dat het slachtoffer wellicht onbewust een te grote hoeveelheid GBL opdronk: een agressief schoonmaakmiddel, dat steeds meer als drug gebruikt wordt.

Vier homoseksuele mannen spraken vrijdagavond en -nacht af in het appartement van één van hen langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Het plan was seks te hebben met elkaar en dus verklaarde het viertal zich akkoord om een kleine hoeveelheid GBL in te nemen: een agressief schoonmaakmiddel dat lijkt op GHB en de seksuele prestaties zou bevorderen. Ze zouden het goedje gemengd hebben met wat frisdrank en zo opgedronken hebben. In de vroege morgen liep het mis. De GBL was door één van de aanwezigen overgegoten in een frisdrankfles, maar dat wist het slachtoffer niet. Hij had klaarblijkelijk dorst en dronk van de fles zonder veel argwaan te hebben.

Toen hij plots het bewustzijn verloor, dachten de drie andere mannen dat hij in een roes belandde. Ze grepen aanvankelijk niet, maar belden een tijdje later toch de hulpdiensten omdat het slachtoffer niet meer bijkwam. Voor de man kon geen hulp meer baten. Alles wijst erop dat hij stierf aan een overdosis. De drie aanwezigen op het feestje werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van schuldig verzuim en het afleveren van de drugs die de dood van het slachtoffer zou hebben veroorzaakt. Na enkele dagen voorhechtenis liet de raadkamer hen vrijdagmorgen voorwaardelijk vrij. Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating. Mogelijk moeten de drie verdachten zich later wel nog voor de rechtbank verantwoorden.