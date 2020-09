Drie transmigranten op rubberbootje uit zee geplukt, 25 mijl voor kust van Oostende: ze waren al dagen aan het ronddobberen Bart Boterman

24 september 2020

11u33 24 Oostende Het marineschip Castor heeft woensdagmiddag drie transmigranten op een rubberbootje uit zee gehaald, zo’n 25 nautische mijl voor de kust van Oostende. De drie waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Toen ze uit zee werden geplukt, verkeerden ze in relatief goede gezondheid. De drie verklaarden dat ze al enkele dagen op een wilde zee ronddobberden. Vermoedelijk waren ze afgedreven uit Franse wateren.

Een voorbijvarend koopvaardijschip, Yasmine genaamd, merkte het drietal op het rubberbootje per toeval op ter hoogte van ankergebied Westhinder en verwittigde het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC). Het bootje met drie personen was niet voorzien van een motor en de weersomstandigheden waren relatief gunstig, luidde de oproep. Het onderzoeksschip Belgica lag in de buurt en werd door het MRCC gevraagd om zich van de situatie te vergewissen en assistentie te verlenen. Ook het koopvaardijschip moest ter plaatse blijven. Intussen vertrok het patrouillevaartuig Castor van de marine alsook de SPN09 van de scheepvaartpolitie.

Rond 14.40 uur bereikte de sloep van de Belgica het rubberbootje en er werd meteen voedsel en drank aangereikt. Om 16 uur was de Castor van de Marine ter plaatse om de drenkelingen aan boord te nemen voor een eerste medische screening. Volgens de woordvoerder van de marine, Olivier Vogels, waren de drie opvarenden gelukkig niet onderkoeld. “Uit een eerste relaas bleek dat ze al enkele dagen op zee hadden doorgebracht in extreme omstandigheden. Vermoedelijk waren ze afgedreven uit Franse wateren", aldus Vogels.

Coronatesten

Op de marinebasis stonden ziekenwagens te wachten om de drie opvarenden over te brengen naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Na een kort verblijf nam de scheepvaartpolitie hen mee voor een verklaring en een onderzoek. Volgens het parket van Brugge moet het drietal nog verhoord worden, onder meer over waar ze in zee zijn gegaan en wie hen op het rubberbootje zette. De drie opvarenden zullen getest worden op Covid-19 om te bepalen of er een risico is voor de bemanning die met hen in contact kwam.



