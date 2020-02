Drie Roemenen in de cel voor grote diefstallenplaag in nieuwbouwwoningen Siebe De Voogt

07 februari 2020

13u15 12 Oostende Drie Roemenen zitten in de cel op verdenking van enkele grote werfdiefstallen in nieuwbouwwoningen dit najaar in Oostende, Brugge en Oudenburg. Ze maakten tienduizenden euro’s aan verwarmingsketels en ander materiaal buit. De aanhouding van twee verdachten werd intussen verlengd met een maand.

De drie verdachten, twee dieven en een heler, vlogen een week geleden achter de tralies na een maandenlang onderzoek. Ze zouden deel uitmaken van een bende die in het najaar toesloeg op verschillende werven met nieuwbouwwoningen. Eind augustus sloegen dieven een eerste keer toe in de Fuutstraat in Stene, bij Oostende. Ze maakten er 24 verwarmingsketels buit. Nog geen maand later pleegde de bende hun grootste diefstal. Op de verkaveling Duinen in Mariakerke gingen ze aan de haal met liefst 70 verwarmings- en keukentoestellen.

Een week later waren acht woningen in de Ettelgemstraat in Oudenburg aan de beurt. De buit? Alle verwarmingsketels uit de huizen in opbouw, de thermostaten en de bad- en douchekranen. Ook in de Jeanne De Beirstraat in Sint-Andries, bij Brugge, werden eind november tienduizenden euro’s aan materiaal gestolen uit 15 nieuwbouwwoningen. De politie zat lange tijd met de handen in het haar en kon vorige week drie Roemenen in de boeien slaan. Twee van hen verschenen dinsdag al voor de raadkamer. Hun aanhouding werd met een maand verlengd. De behandeling van de zaak tegen hun vermeende kompaan werd vrijdagmorgen met een week uitgesteld door de staking in de gevangenis. De Roemeen ontkent alvast elke betrokkenheid. Het gerecht zou intussen nog op zoek zijn naar andere bendeleden. Het is nog maar de vraag of zij zich nog in het land bevinden.