Drie Oostendse basisscholen winnen koffer met sportmateriaal Leen Belpaeme

04 december 2019

18u08 0 Oostende De Stad Oostende, Sport Vlaanderen en Moev riepen de leerlingen van de basisscholen in september op om massaal in sportoutfit naar school te komen in het kader van ‘Breng je sportclub naar school’. Drie Oostendse scholen kregen nu een koffer vol sportmateriaal als prijs.

Aan de actie was een fotowedstrijd gekoppeld, waarbij scholen op een creatieve manier aan de slag konden gaan om het enthousiasme van de leerlingen voor hun favoriete sport(club) in de kijker te zetten. Drie Oostendse scholen werden door de stad beloond voor hun inzending en mochten een prijs in ontvangst nemen uit handen van schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert. De leerlingen en directies van GO! Basisschool Stene, de Sint-Lodewijksschool en het Onze-Lieve-Vrouwecollege Kaaistraat waren alvast blij met een koffer boordevol sportmateriaal. “Zien sporten doet sporten, wat kan bijdragen tot een verdere groei van het aantal kinderen dat lid is van één of meer sportclubs”, licht schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert nog toe.